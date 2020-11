Calciomercato Inter, concorrenza Napoli | Fissato il prezzo del terzino

Concorrenza del Napoli all’Inter per la fascia sinistra. Entrambi hanno un obiettivo in comune: il top club ha fissato il prezzo per la sua cessione

Uno dei ruoli da rinforzare per Inter e Napoli è quello del terzino sinistro. Al momento, Conte e Gattuso hanno pochissime certezze su quella fascia e i due club sono al lavoro per acquistare un nuovo giocatore. Entrambi hanno messo gli occhi su un elemento in uscita dal Barcellona.

Inter e Napoli, il Barcellona fissa il prezzo per Junior Firpo

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Inter e Napoli stanno guardando in casa Barcellona per Junior Firpo. L’ex Betis Siviglia è in uscita e i catalani lo valutano 20 milioni di euro. Koeman ha bisogno di incassare per tentare l’assalto a Memphis Depay, suo pupillo per l’attacco. Sia l’Inter, sia il Napoli, non hanno sferrato l’affondo decisivo per assicurarsi Firpo e per ora il suo futuro resta in bilico. Al suo posto, il Barcellona inizierebbe a puntare su Alejandro Baldé della squadra B.

