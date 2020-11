Juventus, il report UFFICIALE: Due importanti recuperi

In casa Juventus continuano le sedute d’allenamento per chi è rimasto alla Continassa: due importanti recuperi per Pirlo

Manca poco al rientro dei nazionali alla base ed al ritorno in campo della Serie A. Nel frattempo in casa Juventus non si fermano le sedute di allenamento per chi non è partito. Andrea Pirlo ritrova due giocatori molto importanti per il proseguo della stagione.

Juventus, buone notizie per Pirlo: Alex Sandro e de Ligt tornano in gruppo

Mentre molti dei calciatori della Juventus sono impegnati negli impegni con le loro nazionali, il resto della rosa è alla Continassa ad allenarsi. Per Andrea Pirlo arrivano buone notizie dall’ultimo report giornaliero. Infatti i lungodegenti Matthijs de Ligt ed Alex Sandro sono finalmente ritornati ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Fondamentale è proprio il rientro dell’olandese, visto il recente infortunio di Leonardo Bonucci in nazionale.

Proprio il centrale difensivo tornato da Coverciano ha continuato oggi il suo percorso di riabilitazione che lo terrà fuori per qualche settimana. Ad effettuare una seduta d’allenamento personalizzato quest’oggi invece sono Paulo Dybala, Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini. Infine il prossimo allenamento è programmato per domani mattina.

