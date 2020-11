Calciomercato, Juventus spiazzata | ‘Sgarbo’ Zidane: sfuma l’affare!

Zidane prepara la beffa alla Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato: sfuma il big accostato ai bianconeri

Cattive notizie per la Juventus di Pirlo arrivano dalla Spagna. Zinedine Zidane ha scelto in vista del clamoroso colpo di calciomercato ed è pronto a beffare la sua ex squadra in vista della prossima estate: i dettagli.

Calciomercato, niente Juventus: Zidane allontana i bianconeri

Secondo quanto riportato da Eduardo Inda a ‘EL Chiringuito’, Zinedine Zidane avrebbe acconsentito all’inserimento di una contropartita nell’affare Mbappe. Il gioiello francese è quindi sempre più vicino a vestire la maglia dei ‘Blancos’ nell’estate 2021. “Zidane ha dato il via libera per inserire Vinicius nell’operazione Mbappe con il Psg“, ha dichiarato Inda.

L’attaccante verdeoro, classe 2000, nel recente passato è stato accostato con forza proprio alla Juventus. Il talento brasiliano, dunque, sembrerebbe destinato a trasferirsi sotto la Tour Eiffel allontanandosi definitivamente dall’approdo alla corte di Pirlo.

Niente Serie A, dunque, per Vinicius che nonostante il periodo negativo del Real di Zidane, in stagione ha segnato 3 reti con 1 assist vincente in 10 presenze complessive.

