Calciomercato Juventus, dalla Spagna: addio deciso | Cifre e dettagli

Dalla Spagna riferiscono di un addio in casa Juventus: già decisi i dettagli e la cifra. Le ultime

L’anno prossimo la Juventus potrebbe dire addio a diversi giocatori. Alcuni hanno infatti deluso le aspettative e l’idea è quella di finanziare le prossime sessioni di mercato, anche coi soldi delle cessioni. In Spagna danno già per scontato l’addio di uno degli ingaggi a zero della Juve negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ex Serie A in prestito | Milan e Inter beffate

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, vice Lukaku | Spunta l’ex Milan!

Calciomercato Juventus, deciso l’addio di Ramsey

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, la Juventus ha già deciso per la cessione di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, approdato a parametro zero a Torino dall’Arsenal nell’estate del 2019, non ha convinto la dirigenza che vorrebbe privarsene. Tanti i problemi fisici di Ramsey, che ne hanno condizionato fortemente le prestazioni durante la sua esperienza a Torino.

La Juventus ha fissato il prezzo per lasciare andar via Ramsey: i bianconeri vogliono 22 milioni di euro. Per il centrocampista possibile ritorno in Premier League, con Wolverhampton, West Ham e Tottenham interessate a chiudere l’affare. Una cifra che permetterebbe alla Juve di effettuare una buona plusvalenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sfida al Milan | Colpo da 40 milioni

Calciomercato Milan, caccia al vice Ibrahimovic | È lotta a due!