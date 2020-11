Calciomercato Juventus e Inter, assalto PSG | Mbappe li porta via

Juventus e Inter devono stare molto attente al prossimo assalto del PSG per i due gioielli. Ecco i dettagli

La probabile cessione di Kylian Mbappé da parte del Paris Saint-Germain, metterà a disposizione dei parigini parecchi milioni da reinvestire sul mercato. Una grossa perdita quella del francese, ma anche un’occasione per Leonardo di andare dritto su due gioielli della Serie A e, più nello specifico, di Juventus e Inter.

Juventus e Inter, occhi del PSG su Lautaro e un altro argentino

E’ inevitabile che il PSG, una volta venduto Mbappé, provi a trattare per un altro campione, se non due, per sostituire il francese classe ’98. Leonardo ha poi una sorta di debole per i calciatori della Serie A e uno dei due chiamato a sostituire l’ex Monaco sarebbe Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non sta vivendo un bel periodo all’Inter e potrebbe andar via dopo il trasferimento al Barcellona non concretizzatosi in estate.

Un altro che è vicino a lasciare la Juventus è Paulo Dybala. Difficoltà per il rinnovo, prestazioni sottotono e il poco feeling con Pirlo, ne fanno uno dei maggiori indiziati per lasciare Torino. Per Il PSG rappresenta un’idea, così come Lautaro. In attesa del tesoretto per la cessione di Mbappé.

