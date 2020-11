Calciomercato Inter, top player a zero | Pronto un triennale!

L’Inter guarda al prossimo calciomercato estivo e mette nel mirino il big in scadenza: Marotta pronto ad offrire un triennale

La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per limare le lacune lasciate dopo l’ultima sessione di calciomercato. In particolar modo, dopo l’ennesima bocciatura per Eriksen, Conte spinge per l’acquisto di un nuovo centrocampista. Non solo Kante: ecco la sorpresa a zero per la mediana nerazzurra.

Calciomercato Inter, big ‘gratis’: il piano di Marotta

Un’idea per il prossimo giugno quando il centrocampo dell’Inter potrebbe cambiare radicalmente volto. Marotta mette nel mirino Georginio Wijnaldum, 30enne olandese in scadenza nel 2021 con il Liverpool e già accostato ai nerazzurri. I discorsi per il rinnovo al momento non sembrano una priorità per i ‘Reds’.

Il Liverpool, infatti, rischia di vedersi soffiare il forte centrocampista a zero. Marotta ci pensa per la prossima estate ed ha in mente una ricca offerta triennale per convincere Wijnaldum ad approdare in Serie A.

In questa stagione con la squadra di Klopp, Wijnaldum ha collezionato 13 presenze e 950′ sul rettangolo verde: il suo destino, tra pochi mesi, potrebbe essere a tinte nerazzurre.

