Calciomercato Inter, nel mirino il nuovo Cavani | Clausola da 150 milioni

L’Inter ha trovato il suo nuovo obiettivo per l’attacco, ma la clausola ferma tutto

Le prestazioni di Darwin Gabriel Nunez non sono passate inosservate, soprattutto dopo aver vestito la maglia dell’Uruguay. Mentre il Benfica si gode il proprio attaccante, paragonato tra gli altri anche a Edinson Cavani, l’Inter si fa avanti per provare a strapparlo alla concorrenza, così da poter trovare un’alternativa a un reparto offensivo che soprattutto nelle ultime settimane si è dimostrato essere più corto di quanto previsto.

Calciomercato Inter, per l’attacco c’è l’erede di Cavani

Con già cinque gol all’attivo con il Benfica e anche diversi assist, Darwin sta gradualmente aumentando il proprio valore, rispetto a quanto già visto lo scorso anno, quando giocava nella seconda divisione spagnola con l’Almeria. L’interesse dell’Inter per il classe ’98, però, è bloccato attualmente da una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, come riportato da ‘O Jogo’, e il Benfica non è disposto a cedere a cifre inferiori. Tra l’altro Darwin ha un rapporto molto stretto con Rui Costa, attuale vicepresidente della società lusitana, e vorrebbe rimanere nella sua attuale squadra almeno fino a quando non sarà riuscito a vincere il campionato.

In altre parole, per Darwin si potrebbe iniziare a ragionare su un possibile trasferimento soltanto nel corso della prossima estate, intanto però il suo arrivo in Portogallo gli sta già aprendo le porte del calcio internazionale.

