Calciomercato, la verità su Sarri e Spalletti | L’annuncio

Maurizio Sarri e Luciano Spalletti sono pronti a tornare rimettendosi velocemente al lavoro. L’annuncio importante sul loro futuro

Saranno mesi importanti anche per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. I due allenatori toscani sono pronti a tornare a lavorare con un top club d’Italia (e non solo). I loro profili sono stati accostati costantemente alla Fiorentina, che poi ha virato sull’ex Cesare Prandelli, che è diventato nuovamente il tecnico della compagine viola.

Calciomercato, da Spalletti a Prandelli: la verità

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato dichiarazioni importante Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e braccio destro di Commisso, che ha svelato: “Siamo all’inizio del cammino di Cesare e lui deve lavorare senza avere fastidi di nessun genere. Non esiste nessun altro tecnico”. Poi ha aggiunto: “Chiedo a tutti i tifosi viola di proteggere Prandelli. Di essere al suo fianco. Noi come società siamo con lui al cento per cento”.

Pochi minuti fa è tornato a parlare Cesare Prandelli ai microfoni di Radio Rai che ha dichiarato: “Maurizio Sarri per il futuro? Adesso sembra Fantacalcio, ma per la Fiorentina sono pronto a tutto. Ai dirigenti ho detto subito firmo in bianco, poi ho fatto una battuta a Joe Barone, sarete voi a chiedermi il rinnovo”.

La Fiorentina crede tanto nel ritorno dell’ex allenatore viola, pronto a rilanciarsi alla guida della compagine toscana. Ci riuscirà? Soltanto il campo dà il verdetto giusto.

