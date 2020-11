Calciomercato Juventus, sfida al Milan | Colpo da 40 milioni

Juventus e Milan pronte a lottare su un obiettivo comune nelle prossime sessioni di calciomercato: 40 milioni per il gioiello

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus è pronta a sfidare il Milan per uno dei talenti più brillanti del panorama europeo. L’ex rossonero Pirlo prova a sfidare il ‘Diavolo’ per il gioiellino: servono 40 milioni di euro.

Calciomercato, duello Juventus-Milan: rinforzo per giugno

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, sta crescendo la concorrenza per l’acquisto di Marcus Thuram. Il figlio d’arte è grande protagonista con il Borussia Monchengladbach in questo primo scorcio di stagione, attirando su di sè l’interesse di diversi top club.

Barcellona, Manchester City ma anche il Milan sul francesino, a segno 3 volte con 5 assist in 11 presenze. Su Thuram però piomba anche la Juventus, interessata a prelevare dal club tedesco il figlio dell’ex colonna bianconera. La valutazione del Borussia è, tuttavia, decisamente alta: non meno di 40 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire: Juventus in piena corsa per l’acquisto di Marcus Thuram, è sfida aperta al Milan per portare in Serie A il classe ’97.

