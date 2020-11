Calciomercato Inter, vice Lukaku | Spunta l’ex Milan!

L’Inter è alla costante ricerca di un vice Lukaku e tra i pensieri della dirigenza nerazzurra spunta l’ex Milan

Tanti sono i calciatori monitorati dall’Inter per trovare un sostituto adatto a Romelu Lukaku. Attualmente il vice del centravanti belga, per caratteristiche, è Andrea Pinamonti, tornato dal Genoa l’estate scorsa. Il club nerazzurro, tuttavia, ha intenzione di acquistare un profilo un po’ più importante e sta valutando un ex Milan.

Inter, vice Lukaku: occhi puntati su Piatek

Stando a quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, la Fiorentina è molto interessata a Krzysztof Piatek. Approdato all’Hertha Berlino dopo la triste esperienza al Milan, il centravanti polacco è uno degli obiettivi di Commisso per rinforzare l’attacco. Ma il patron della viola deve guardarsi bene anche dall’Inter.

Il club nerazzurro e l’Hertha sono in ottimi rapporti vista anche l’operazione Lazaro. E nella lista dei nomi dell’Inter per sostituire Lukaku sembra finito anche Piatek. Marotta è interessato al prestito dell’attaccante polacco fino a giugno 2021, che questa stagione ha segnato un gol e siglato due assist in sette presenze.

