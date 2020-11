Calciomercato Inter, Mourinho si sbilancia sul futuro | I dettagli

José Mourinho ha lasciato il segno in Italia con la conquista del Triplete sulla panchina dell’Inter. L’allenatore torna a parlare di un clamoroso ritorno in nerazzurro

Il portoghese rappresenta una vera e proprio istituzione in casa Inter. L’allenatore siede ora sulla panchina del Tottenham, ma è tornato a parlare della sua esperienza in Italia: “A Milano ero felice. In realtà, in quel periodo, la mia vita si divideva tra Appiano Gentile e Como. Per me Milano era San Siro, lo stadio, la tifoseria, l’Inter e l’interismo. È un luogo speciale: lo porterò sempre nel mio cuore. Parliamo di una città con cui ho un legame sentimentale fatto di ricordi magnifici. Uno su tutti, l’ho detto prima e lo ripeto, la vittoria del Triplete”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta ‘Toro scatenato’ | Doppio scambio per Belotti

Mourinho e il possibile ritorno all’Inter: chiusura e piccola speranza

Un futuro in Italia e chissà un ritorno sulla panchina dell’Inter non sembrano, però, essere in programma per il portoghese: “Non credo. È una sensazione, ma non penso che nel mio futuro ci sia l’Italia. È anche vero che il mondo del calcio è così imprevedibile, e non si può mai dire mai”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Moratti: “Eriksen via, due super colpi”