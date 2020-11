Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è tornato a parlare per un possibile stop del campionato di Serie A: la sua versione a Sky Sport

Il Coronavirus non dà tregua al mondo del calcio e così tanti club di Serie A e di B si sono lamentati per un mancato aiuto da parte dello Stato. Tante problematiche presenti anche nel mondo dei professionisti e così poche ore fa è arrivata il punto di vista del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha svelato ai microfoni di Sky Sport: “Non c’è alcun rischio per quanto riguarda lo stop dei campionati. Il protocollo funziona e ci atterremo a quello fino alla fine. La situazione non è semplicissima, ma dobbiamo farci forza andando sempre avanti”. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma il giovane top | Mossa a sorpresa di Raiola

Serie A, il pensiero di Gravina sul prosieguo

Lo stesso numero uno della Figc ha rivelato, infine, il suo punto di vista per quanto riguarda il prosieguo della stagione: “Bisogna andare avanti. La situazione è alquanto complicata, dobbiamo cercare di fare di necessità virtù. La Nazionale tornerà a marzo”. Un’idea chiara e precisa con la possibilità di portare al termine il campionato di Serie A (e non solo) nel miglior modo possibile senza farsi prendere troppo da ansia e pressione.

