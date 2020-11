Calciomercato, scambio Juventus-Napoli a gennaio | I dettagli

Le dirigenze di Juventus e Napoli stanno lavorando per concludere uno scambio nella sessione invernale di mercato. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

In attesa di capire quale sarà l’esito della sentenza definitiva di Juventus-Napoli, i due club a gennaio potrebbero mandare in porto uno scambio di mercato: infatti, entrambi nella rosa di Pirlo e Gattuso hanno diversi scontenti da mandare via. E lo farebbero a gennaio, poco prima della scadenza del contratto di alcuni di loro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo | Scambio in Serie A!

Juventus-Napoli, scambio di mercato in corso

Durante l’estate scorsa, la Juventus è stata vicina ad acquisire il cartellino di Arkadiusz Milik. La trattativa con il Napoli non è andata a buon fine e i bianconeri alla fine hanno scelto di puntare su Alvaro Morata, dopo che le operazioni legate a Suarez e Dzeko sono saltate. Ma a gennaio, verosimilmente ci sarà un ritorno di fiamma per Milik da parte della Juve.

Non solo il centravanti polacco: i bianconeri vorrebbero acquistare anche Nikola Maksimovic, anche lui in scadenza 2021 e in difficoltà per raggiungere l’accordo per il rinnovo. Per convincere il Napoli, la Juventus offrirebbe lo scambio con Federico Bernardeschi. Da tempo in difficoltà a Torino, l’ex Fiorentina ha bisogno di rilanciare la sua carriera potrebbe farlo proprio alla corte di Gattuso. La Juve avrebbe così due giocatori più che utili allo scacchiere di Pirlo e i partenopei una soluzione in più sulle fasce offensive.

