Calciomercato, beffa per Juventus e Inter | Il terzino resta in Premier

Il terzino tanto seguito dalla Juventus e dall’Inter verosimilmente resterà in Premier League. Una vera e propria beffa per i due club

La Juventus e l’Inter sono alla ricerca di un esterni in grado di alzare il livello del gioco dei propri allenatori. Pirlo e Conte puntano infatti molto sulle fasce e infatti amano i terzini in grado di abbinare quantità e qualità. Entrambi vogliono rinforzare la fascia sinistra e avrebbero già in mente i nomi giusti, ma uno di questi potrebbe sfumare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio col Barcellona | Doppia ‘beffa’ Juventus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Icardi al posto di Ibrahimovic | Scambio con il PSG

Juventus e Inter, sfuma Marcos Alonso

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, il futuro di Marcos Alonso non sarà al Chelsea. Il terzino sinistro spagnolo ha parecchia concorrenza, visto l’acquisto di Chillwell da parte dei Blues e la permanenza di Emerson Palmieri. La squadra che è più vicina all’ex Fiorentina è il Crystal Palace.

La squadra allenata da Roy Hodgoson è alla ricerca di un sostituto di Patrick van Aanholt e guarda attentamente in casa Chelsea. Il rapporto tra Marcos Alonso e Lampard è ormai ai minimi termini e a breve potrebbe esserci l’affondo decisivo. Juventus e Inter per ora restano in disparte e rischiano di essere beffate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto Atletico | Scambio più soldi per Dybala