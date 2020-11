Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza ancora una volta Paulo Dybala. Possibile maxi scambio tra i bianconeri e una big della Premier

Rinnovo complicato, rendimento scarso e risanamento, quantomeno parziale, del bilancio in rosso. Sono questi, riassumendo, i tre motivi che possono spingere la Juventus a privarsi di Paulo Dybala. Ovvero del calciatore più importante e rappresentativo dopo Cristiano Ronaldo, ma forse anche il più facile da piazzare sul calciomercato. C’è poi chi dice che Paratici e Pavel Nedved non impazziscano per lui, come prova il tentativo di cessione – riuscito e poi mandato a monte dall’argentino – nella famosa estate 2019.

Calciomercato Juventus, Dybala per due calciatori del Chelsea: ne fa spese l’Inter

Dybala via dalla Juve, sognando il Real Madrid ma con un futuro molto più probabile in Premier dove gli ammiratori sono davvero numerosi. Dai due Manchester al Tottenham fino al Chelsea di Roman Abramovich. Proprio coi ‘Blues’ il club presieduto da Andrea Agnelli starebbe pensando di architettare in estate – ma non possiamo escludere già a gennaio – una maxi operazione da complessivi 90 milioni di euro, con super plusvalenze al seguito. Il classe ’93 di Laguna Larga ‘cavallo di Troia’ per mettere le mani su un big della squadra di Lampard e su un talento per cui lo stesso manager non sembra tanto impazzire: parliamo di N’Golo Kante, il grande desiderio di Antonio Conte e quindi dell’Inter, e dell’esterno inglese di origini ghanesi Callum Hudson-Odoi.

Ventinove anni il primo, venti il secondo, due calciatori che a Torino considerano perfetti per alzare la qualità della squadra di Pirlo, tanto da essere disposti a privarsi del loro numero dieci.

