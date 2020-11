Calciomercato Inter, dubbi Lautaro | Messi ci mette lo zampino

Ancora indefinito il futuro di Lautaro Martinez all’Inter, ma l’argentino ora nutre seri dubbi: c’è lo zampino di Messi

Da tantissimo tempo ormai Lautaro Martinez è un obiettivo per l’attacco del Barcellona. I blaugrana hanno corteggiato per un anno l’attaccante dell’Inter, ma senza mai riuscire ad avanzare l’offensiva giusta. Ora ad avere seri dubbi su un possibile futuro nel club catalano è proprio il bomber argentino, con Messi che lo porta ad un ragionamento.

Calciomercato Inter, Lautaro dubbioso: Barcellona più lontano

Quella tra Lautaro Martinez ed il Barcellona è una telenovela che va avanti da più di un anno, con l’attaccante dell’Inter a lungo corteggiato dal club catalano. Però negli ultimi mesi sale l’ipotesi che ‘questo matrimonio non s’ha da fare’. Infatti a sconsigliare la società spagnola al bomber argentino sembrerebbe essere il suo connazionale, Lionel Messi.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, Lautaro avrebbe già molti dubbi sulla situazione attuale del Barcellona e Messi sembrerebbe non considerare il club catalano la meta giusta per il futuro del suo connazionale. Così per i blaugrana il sogno Martinez sembrerebbe essere sempre più lontano, complice anche una situazione economica non facile al momento. Il destino del ‘Toro’ dunque si avvicina sempre di più ad essere in maglia nerazzurra, con il rinnovo che ora sembra più probabile.

