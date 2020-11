Calciomercato Inter, Conte risponde ad Eriksen | Danese freddato

Dopo le richieste pubbliche di Christian Eriksen, arriva la risposta dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, che ‘gela’ il danese

In casa Inter l’amore tra Antonio Conte e Christian Eriksen ancora non è sbocciato e sembra faccia fatica a farlo. Negli ultimi giorni il centrocampista danese ha pubblicamente espresso la voglia di giocare di più, così a rispondere a queste affermazioni è l’allenatore nerazzurro in persona, freddando il calciatore.

Calciomercato Inter, Conte sulle richieste di Eriksen: “Le scelte sono per il bene del club”

Rapporto che diventa ancora più pepato tra Christian Eriksen ed Antonio Conte nell’Inter. Il centrocampista danese nei giorni scorsi in un’intervista a TV2 ha dichiarato: “I tifosi mi vogliono in campo, ma l’allenatore ha idee diverse”. Parole che non sono passate inosservato al tecnico nerazzurro, che ha voluto prontamente rispondere.

Infatti, in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Antonio Conte ha commentato la situazione Eriksen dichiarando “Le scelte che prendo sono esclusivamente per il bene del club e non del giocatore singolo”. Parole dunque che lasciano intendere che le cose non cambieranno dopo le richieste del calciatore, ma che le scelte le fa lui e le fa per il bene della squadra.

