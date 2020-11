Dopo l’infortunio rimediato in nazionale, il ct della Nigeria svela le condizioni di Victor Osimhen: Napoli in apprensione

Vola in nazionale Victor Osimhen, che con la sua Nigeria affronta la Sierra Leone ed a soli venti minuti dalla fine rimedia un infortunio alla spalla. Il Napoli dunque è in apprensione ed il commissario tecnico nigeriano, Gernot Rohr, svela le reali condizioni dell’attaccante ai microfoni di ‘Espn’ ai quali dichiara: “Victor ha una lussazione ad una spalla. Dovrà rimanere fuori per qualche settimana”. Dunque arriva la tegola per Gennaro Gattuso, che nella prossima gara di campionato affronterà il Milan di Stefano Pioli e probabilmente lo farà senza il bomber nigeriano. Al ritorno a Napoli sicuramente si riuscirà a definire meglio i tempi di recupero. Per ora però rimane il pessimismo tra i partenopei di recuperare il l’attaccante per i prossimi impegni.

