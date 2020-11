Inter, Eriksen fa infuriare Conte | La ‘mossa’ del tecnico

Christian Eriksen costituisce ormai un vero e proprio caso per l’Inter. Il trequartista ha fatto infuriare Conte e la società con le sue recenti dichiarazioni

L’ex trequartista del Tottenham non riesce a trovare la giusta collocazione nello scacchiere di Antonio Conte. Il danese non si è mai realmente integrato e non è riuscito a conquistare neanche un posto da titolare che sembrava sicuro. Dal ritiro della Nazionale, il centrocampista ha tuonato contro il suo allenatore: “Non è quello che avevo sognato. Tutti i giocatori vogliono giocare il più possibile, non è mai divertente stare in panchina, ma è l’allenatore che decide chi gioca. La gente vorrebbe vedermi in campo, ma il tecnico ha idee diverse”.

Inter, caso Eriksen: possibile faccia a faccia con Conte

A seguito di queste parole e dopo l’ennesima frecciata, Antonio Conte potrebbe non stare più a guardare. Le dichiarazioni del trequartista sembrano, infatti, aver generato parecchio fastidio anche nella società nerazzurra e la cessione del calciatore sembra inevitabile a gennaio. Nei prossimi giorni, dunque, quando il centrocampista sarà tornato dalla Nazionale potrebbe esserci un confronto risolutivo con il tecnico nerazzurro.

