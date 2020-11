Calciomercato Juventus, svolta in vista per Ramos | Lunedì l’incontro

Novità in arrivo per il calciomercato della Juventus: incontro in vista per decidere il futuro di Sergio Ramos

Sergio Ramos rimane il grande sogno della dirigenza juventina per il 2021. Il centrale spagnolo ed il Real non sono mai stato tanto lontani. In tal senso il 34enne capitano del Real, in scadenza nel 2021, potrebbe decidere definitivamente il suo futuro lunedì: incontro in vista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, post Chiellini: è corsa a cinque | Tutti i nomi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen-Juventus | Marotta punta lo scambio

Calciomercato Juventus, futuro Sergio Ramos: ci siamo

Un corteggiamento che va avanti ormai da diverse settimane. La Juventus non molla la pista che porta a Sergio Ramos, in scadenza con il Real Madrid e ancora lontano dal rinnovo con i ‘Blancos’. La prossima estate, l’esperto centrale spagnolo potrebbe liberarsi a zero ed è per questo che Paratici monitora la situazione con attenzione. In tal senso, secondo quanto riportato dai colleghi di ‘El Chiringuito’, la giornata di lunedi rischia di essere decisiva per comprendere quale strada prenderà il Real Madrid.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tra due giorni è infatti atteso un incontro tra le parti, con un faccia a faccia tra l’entourage del 34enne e la dirigenza delle ‘Merengues’. Si discuterà del possibile rinnovo, tutt’altro che scontato, di Ramos.Lo spagnolo, seguito anche dal Psg, può decidere di salutare il Real a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | ‘Acconto’ per il big

In questa stagione, il classe 1986 ha collezionato 10 presenze con la squadra di Zidane, andando a segno 3 volte e firmando un assist vincente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Bonucci | La big si fionda su di lui

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rifiutato dal top club | Ora Milan o Juventus