Calciomercato Juventus, spunta la clausola segreta | Intrigo rinnovo!

Clamorosa l’indiscrezione che arriva dalla Francia sul top player nel mirino della Juventus: clausola segreta e addio possibile

La sosta per le nazionali prima della sfida casalinga contro il Cagliari. La Juventus di Pirlo lavora al ritorno in campo e, nel frattempo, si guarda intorno in ottica calciomercato. Notizie poco confortanti per la società campione d’Italia: il rinnovo del big adesso è possibile, spunta la clausola segreta.

Calciomercato Juventus, clausola e super colpo: 222 milioni!

Secondo quanto riportato i media francesi, sarebbero in arrivo novità importanti per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappe. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli non ha mai nascosto la sua stima per il gioiello francese, il cui rinnovo con il Psg potrebbe arrivare a sorpresa. L’attaccante 21enne, in scadenza nel 2022 con il club di Al-Khelaifi, avrebbe tuttavia chiesto l’inserimento di una particolare clausola per permettere al Real Madrid di poterlo acquistare.

Non una vera e propria clausola rescissoria (vietata in Francia) ma un tacito accordo, una clausola firmata sotto sigillo privato. Secondo le indiscrezioni dall Francia, la clausola in questione che taglierebbe di fatto le gambe alla Juventus, sarebbe vicina ai 222 milioni di euro spesi dai parigini per l’acquisto di Neymar dal Barcellona.

Cattive notizie, dunque, per i bianconeri che da tempo sognano il francese: Mbappe pensa solo al Real Madrid, il rinnovo con il Psg è ancora possibile.

