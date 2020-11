Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Difensore sorpreso

Il calciomercato continua a riservare nuove sorprese e la Juventus è pronta ad approfittarne: difensore sorpreso del mancato rinnovo

In casa Juventus si continua a pensare al possibile post Chiellini per la prossima stagione. Così i bianconeri tra i tanti nomi in lista osservano con interesse la situazione di un centrale difensivo di grande esperienza. Il contratto del calciatore non viene rinnovato e lui si dice sorpreso della decisione.

Calciomercato Juventus, il Bayern dice addio a Boateng: il difensore sorpreso del mancato rinnovo

Scoppia il caso Jerome Boateng in casa Bayern Monaco. Infatti recentemente il club bavarese ha deciso di non rinnovare il contratto al calciatore tedesco, che a giugno sarà libero di partire a parametro zero. Il difensore però ai microfoni di ‘Suddeutsche Zeitung’ ha dichiarato in maniera sorpresa: “Nessuno mi ha detto niente, nessuno si è avvicinato. Non ne sapevo nulla, sono sorpreso”.

Dunque una decisione presa dal club tedesco che lascia sorpreso e senza parole il difensore che da quasi dieci anni veste la maglia dei bavaresi. Così ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, che potrebbe puntare proprio a Jerome Boateng come erede di Giorgio Chiellini, vista anche la sua grande esperienza. Già a gennaio i bianconeri potranno lavorare per un accordo che porterebbe il difensore a Torino nella prossima estate a costo zero.

