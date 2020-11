Calciomercato Juventus, colpo in mediana rinviato | Pirlo aveva detto no

La Juventus non smette di lavorare sul mercato ed è pronta alla maxi operazione per il big a centrocampo: la mossa di Paratici

La Juventus vuole rialzarsi al più presto dal periodo in chiaroscuro che sta vivendo per riprovare a raggiungere i risultati importanti. I bianconeri non hanno mai raggiunto una serie di vittorie consecutive notevole in queste settimane e hanno bisogno di farlo al più presto per non perdere troppi punti dal Milan che comanda la Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, post Chiellini: è corsa a cinque | Tutti i nomi

I rossoneri sono quattro punti sopra la Juventus ma c’è ancora tanto tempo a disposizione in campionato per riacciuffare le prime posizioni in classifica. In Champions League invece i ragazzi allenati da Andrea Pirlo sono in una buona situazione e potrebbe bastare un solo successo per ottenere l’accesso agli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ipotesi maxi affare col PSG! Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, Paratici non molla Aouar: pronta la nuova mossa

La società intanto vuole crescere per competere sempre a livelli alti ed è pronta a nuovi colpi di mercato. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i bianconeri non avrebbero perso l’obiettivo Aouar. La Juventus ci aveva provato già nello scorso mercato ed era stato Pirlo a bloccare tutto, ora potrebbe esserci un nuovo assalto per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo | Scambio in Serie A!

I bianconeri continuano ad osservare Aouar e l’eventuale nuova trattative potrebbe avere un punto di ripartenza, ovvero Mattia De Sciglio. Il terzino è stato girato in prestito ad inizio ottobre che ora vuole impressionare in Ligue 1 per diventare un titolare.

Se dovesse vivere una buona annata, allora potrebbe essere sicuramente una pedina di scambio di Paratici. per arrivare al centrocampista Aouar.