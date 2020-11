Calciomercato Inter, scambio per l’erede di Handanovic | I dettagli

Individuato il prossimo portiere per i nerazzurri: le dichiarazioni del suo agente

L’Inter ha da tempo individuato il post-Handanovic e non vuole farselo scappare: il nome in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta è Alessio Cragno, in forza al Cagliari e ripresosi al meglio dopo lo stop della scorsa stagione che aveva spinto i sardi ad affidarsi a Olsen. La valutazione del giocatore è attualmente di 25 milioni di euro e i nerazzurri vorrebbero approfittarne prima che il suo valore possa aumentare nel corso della seconda metà di stagione.

Calciomercato Inter, trovato l’erede di Handanovic

A servire l’assist per il suo possibile trasferimento in una grande squadra è stato anche Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, intervenuto nel corso di ‘Terzo Tempo’ su CMIT TV: “Sappiamo che il mercato dei portieri è un mercato ad incastro, non semplice: Alessio, comunque, ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra”. In aggiunta, poi: “Alessio ha dimostrato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni. Meriterebbe un club importante”.

L’Inter potrebbe provare a chiudere offrendo una cifra inferiore ai 25 milioni di valutazione, arrivando intorno ai 15: in aggiunta potrebbe essere inserito il cartellino del giovane Mulattieri, protagonista nella serie B olandese.

