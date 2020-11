Calciomercato Serie A, futuro in una big | Agente Cragno allo scoperto

L’estremo difensore del Cagliari è tornato a pieno regime dopo l’infortunio dello scorso anno e si prepara al salto di carriera

Dopo una stagione falcidiata da un infortunio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi, Alessio Cragno quest’anno si sta riprendendo i pali del Cagliari da protagonista. Con l’intenzione di continuare a crescere e far aumentare il proprio valore, l’estremo difensore adesso guarda al futuro, spinto soprattutto dal suo agente, che lo vorrebbe in una big.

Calciomercato Serie A, il portiere verso una big

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, intervenuto nel corso di ‘Terzo Tempo’ su CMIT TV ha parlato delle possibilità di crescita del suo assistito, in chiave soprattutto big italiane, tra cui Inter e Roma: “Alessio ha dimostrato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni. Meriterebbe un club importante. Ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra”.

