Liverpool, Salah positivo al Coronavirus | Atalanta a rischio

Brutte notizie in casa Liverpool, dove l’attaccante Mohamed Salah è risultato positivo al Coronavirus: potrebbe saltare l’Atalanta

Il Coronavirus continua a minacciare il mondo del calcio ed ha colpire i suoi protagonisti. L’ultimo calciatore ad aggiungersi alla lista dei contagiati è l’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah. A dare la notizia è la Federazione egiziana attraverso il profilo Twitter ufficiale, visto che il calciatore si trova in Egitto per gli impegni della nazionale.

Liverpool, Salah colpito dal Covid: potrebbe saltare il ritorno con l’Atalanta

Non risparmia nessuno il Coronavirus, nemmeno i calciatori. Così la società del Liverpool viene a conoscenza della positività di Mohamed Salah tramite la Federazione egiziana, che lo rende noto attraverso l’account Twitter dove afferma che il calciatore è asintomatico e si trova in isolamento. Un duro colpo per la squadra di Jurgen Klopp, che al rientro dalla pausa per gli impegni delle nazionali affronterà prima il Leicester in Premier League e poi l’Atalanta in Champions League.

Due sfide molto importanti che però la squadra inglese rischierà di affrontare senza l’attaccante egiziano, capocannoniere della rosa con 10 reti tra campionato e Champions League.

