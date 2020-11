Inter, Marotta lancia l’allarme per il calcio | “Rischio default”

Il Covid-19 sta mettendo in gioco l’intera economia internazionale e anche il calcio. Giuseppe Marotta ha spiegato i possibili danni per i club

L’Amministratore Delegato dell’Inter, intervenuto a ‘Glocal 2020’, ha fatto il punto della situazione sulle gravi difficoltà per il mondo del calcio in seguito alla pandemia da Covid-19. Il dirigente nerazzurro spiega: “La situazione per il calcio italiano è davvero devastante: abbiamo davanti a noi il rischio default. La Serie A produce all’incirca 4 miliardi di euro e in un anno normale c’è un deficit di 700 milioni. Per quanto riguarda il 2020, invece, siamo già al 50%. La difficoltà maggiore è costituita dal costo del lavoro che sta diventando sproporzionato rispetto al fatturato generato. A questo bisogna aggiungere i mancati ricavi del botteghino e di tutte le attività commerciali derivanti dal match day”. Insomma la situazione economica appare decisamente grave anche per il mondo del calcio. Cosa accadrà in Serie A?

