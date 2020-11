Calciomercato Milan, problemi per il colpo a zero | Richiesta altissima!

Sorgono complicazioni per il colpo a parametro zero del Milan. La richiesta del giocatore è molto alta

Il Milan è molto interessato a Florian Thauvin per la prossima stagione. Il trequartista -all’occorrenza esterno- del Marsiglia è in scadenza di contratto nel 2021 e non rinnoverà con i francesi. Una vera e propria occasione per Paolo Maldini di rinforzare la squadra di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, si complica Thauvin dal Marsiglia

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport.com‘, non è per niente fatta per l’ingaggio di Thauvin dal Marsiglia da parte del Milan. Il club rossonero ha un tetto ingaggi da mantenere e la richiesta del trequartista francese è considerata troppo alta. Thauvin infatti chiede almeno 5 milioni di euro a stagione per firmare il contratto. Il Milan, invece, offre al massimo 3 milioni di euro annui. Resta da capire se le due parti troveranno un accordo. Per il club rossonero sarebbe un buon acquisto, anche perché non ci sono commissioni da pagare.

