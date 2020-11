Calciomercato Milan, niente rinnovo | Scambio in Serie A!

Il Milan pensa all’inatteso scambio a gennaio. Un rossonero in scadenza proposto in Serie A: i dettagli dell’affare

Un primato quantomeno inatteso per il Milan di Pioli che si gode la vetta, in attesa del ritorno in campo dopo la sosta. Ad attendere i rossoneri il Napoli del grande ex Rino Gattuso ma non solo. Maldini e Massara valutano un inatteso scambio durante la sessione invernale di calciomercato. Ritorno di fiamma: i dettagli del possibile affare.

Calciomercato Milan, Musacchio in partenza: idea scambio

Il Milan valuta l’addio di Mateo Musacchio. Il centrale spagnolo, corteggiato in estate da diversi club di Liga, secondo ‘Tuttosport’ rischia di andare in scadenza. Il rinnovo dell’accordo attualmente in scadenza il prossimo giugno non è una priorità per Maldini e Massara, nonostante Musacchio sarebbe ben felice di proseguire la carriera in rossonero. Ecco dunque profilarsi una clamorosa ipotesi per gennaio con uno scambio con il Torino, alla pari.

Nel mirino del club di via Aldo Rossi può tornare con prepotenza il nome profilo di Nicolas Nkoulou, accostato anche alla Juventus e che a giugno si libererà gratis dal club di Cairo. Un’occasione sia per il Milan che per la società granata di rinforzarsi a gennaio, ‘scartando’ giocatori ormai fuori dal progetto tecnico.

Il Milan può dunque proporre lo scambio alla pari tra l’ex Villarreal e Nkoulou, il cui rinnovo con il ‘Toro’ non è al momento contemplato.Situazione in divenire, Musacchio per Nkoulou: Maldini ci prova.

