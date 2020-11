Calciomercato Milan, si inserisce la big | Beffa in arrivo

Il Milan sta vivendo una grande stagione e inizia a pensare anche al prossimo mercato: in arrivo una beffa per i rossoneri

È un momento importante quello che sta vivendo il Milan, che si ritrova ora al primo posto nella classifica di Serie A dopo ben sette giornate disputate. I rossoneri hanno ripreso il cammino della fine della stagione scorsa e hanno continuato a ottenere risultati consecutivi anche in questo nuovo campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rifiuto di Allegri | Ribaltone clamoroso

In Europa League invece la qualificazione sembra più che alla portata anche se è arrivato un passo falso nell’ultima gara giocata settimana scorsa. La squadra allenata da Stefano Pioli è crollata per 0-3 tra le proprie mura contro il Lille, ma ciò non sembra essere un problema in chiave qualificazione ma può esserlo solo in ottica primo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen lascia l’Italia | Scambio più cash

Calciomercato Milan, beffa dal Liverpool: Kabak verso i Reds

La squadra è concentrata esclusivamente sul campo per fare sempre meglio, mentre la società continua a lavorare sul mercato e vista la fiducia nella rosa c’è voglia di inserire qualche nuovo tassello per puntare sempre a obiettivi più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo in Serie A | 98 milioni di euro

Nel mirino della società c’è da diverso tempo Ozan Kabak, difensore centrale di proprietà dello Schalke 04. Il classe 2000 è uno dei più promettenti in circolazione ma potrebbe arrivare una beffa in tal senso: secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, su di lui ci sarebbe anche il Liverpool che sarebbe pronto a offrire 20 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. I ‘Reds’ vorrebbero chiudere al più presto l’affare.

Il club tedesco sembrerebbe essere in crisi a causa del covid e per questo dovrebbe cedere uno dei suoi elementi più importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rottura totale | “Tutte falsità!”

Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Destinazione shock