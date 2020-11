Juventus già al lavoro per la prossima stagione. Paratici può mettere a segno due grandi colpi nella nostra Serie A. Ecco le ultime sul calciomercato bianconero

Nonostante i conti in pesante rosso e una solidità gestionale-sportiva non più infrangibile, la Juventus rimane tra i club più attivi sul calciomercato. Soprattutto per quello della prossima estate, con Paratici a quanto pare già al lavoro per aggiungere alla rosa di Pirlo o di chi per lui almeno due-tre innesti di prima se non primissima qualità. Rumores riaccostano con una certa insistenza i bianconeri a due grandi ‘occasioni’ della nostra Serie A poiché in scadenza di contratto a giugno, ovvero Arkadiusz Milik e Hakan Calanhoglu.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, che tegola in difesa | Si ferma di nuovo!

Calciomercato Juventus, Milik e Calhanoglu: le cifre del doppio colpo

Milik è stato per mesi un ‘promesso sposo’ della Juve, poi l’esonero di Sarri e le elevate pretese del Napoli hanno di fatto azzerato le sue possibilità di approdo a Torino. Paratici non lo ha però perso di vista, anzi sarebbe pronto a rilanciare l’accordo mettendo spalle al muro la Roma e pure l’Inter, tornata a prendere in considerazione il polacco per rinforzare un reparto avanzato che dipende troppo da Lukaku, oltre che diversi club stranieri.

Per ribloccare il 26enne di Tychy, in pratica un fuori rosa del club targato De Laurentiis, il dirigente juventino mettere sul tavolo un contratto di quattro anni da 5 milioni di euro netti, complessivamente al lordo 40 milioni. Per Calhanoglu, ad oggi lontano dal prolungamento con il Milan e pure lui nel mirino dei cugini nerazzurri in aggiunta ad Atletico Madrid e Manchester United, il Managing Director della Juve stanzierebbe qualcosa come 58 milioni, a fronte di un quinquennale da circa 6 netti. Fatti due calcoli: per i due l’investimento totale raggiungerebbe quota 98 milioni di euro.

R.A.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, dalla Francia: “Ecco il sogno di Allegri”

Calciomercato, ‘bomba’ Inter | “La Juventus ha chiesto Eriksen!”