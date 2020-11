Calciomercato Inter, ‘frecciata’ di Nainggolan | Spunta l’audio!

L’Inter non sta vivendo una grande annata e intanto deve gestire anche al meglio i suoi calciatori: arriva la battuta di Nainggolan

Non è un momento facile per l’Inter, che è partita anche con i favori del pronostico per alcuni addetti ai lavori ma fin qui ha deluso le attese. I nerazzurri hanno perso già due partite tra Serie A e Champions League e ora sono a -5 punti dalla vetta della classifica in campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rifiuto di Allegri | Ribaltone clamoroso

Nella massima competizione europea invece non sono più concessi passi falsi dopo aver collezionato solo due punti nelle prime tre giornate. Ora c’è la sfida contro il Real Madrid a ‘San Siro’ e deve essere obbligatoriamente vinta per sperare di raggiungere gli ottavi di finale nelle ultime due gare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen lascia l’Italia | Scambio più cash

Inter, battuta di Nainggolan su Twitch: “Non facciamo tardi, domani sono titolare con il Monza”

C’è una situazione particolare anche per alcuni calciatori della rosa. Oltre al ‘caso’ Eriksen, che non sta riuscendo a trovare spazio, c’è anche Nainggolan che vorrebbe giocare di più in un centrocampo che comunque è ricco di valide alternative.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo in Serie A | 98 milioni di euro

Il belga ha fatto una battuta durante una live su Twitch che potrebbe non far piacere alla società. Queste le sue parole: “Comunque ragazzi non facciamo tardi oggi, domani ho l’amichevole con il Monza, parto titolare. Fatemi concentrare”.

Nainggolan non sta avendo tanto spazio in questo periodo anche grazie all’agguerrita concorrenza e per questo probabilmente ha parlato con entusiasmo e in maniera ironica della titolarità contro il Monza in amichevole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rottura totale | “Tutte falsità!”

Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Destinazione shock