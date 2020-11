Calciomercato Inter, Eriksen-Juventus | Marotta punta lo scambio

L’Inter potrebbe cedere Christian Eriksen durante il mercato di gennaio. La Juventus potrebbe essere interessata al centrocampista: occhio allo scambio

Nelle ultime ore, sembra prendere sempre più quota il possibile passaggio di Christian Eriksen durante il mercato di gennaio. L’Inter è sempre più lontana dal calciatore che sembra scontento e intenzionato a intraprendere una nuova avventura in carriera. Il feeling con Antonio Conte sembra non essere ancora scattato sia per i compiti richiesti in campo che per le caratteristiche del danese. Potrebbe profilarsi, dunque, un’interessante operazione di mercato che coinvolge anche la Juventus.

Calciomercato Inter e Juventus, Eriksen nel possibile scambio

Un trasferimento clamoroso nel prossimo inverno potrebbe essere quello di Christian Eriksen alla Juventus. Nonostante non si sia integrato al meglio nel gioco di Antonio Conte, l’Inter non ha intenzione di cedere il trequartista a poco prezzo. Giuseppe Marotta ha, invece, interesse a portare avanti un’idea di scambio che farebbe molto comodo a entrambi i club. Il dirigente chiede l’inserimento nella trattativa di Demiral, promettente difensore che farebbe comodo a Conte. Vedremo se l’affare decollerà nelle prossime settimane.

