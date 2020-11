Calciomercato Inter, scambio stellare a gennaio | Salta tutto!

Marotta pensa già al calciomercato invernale con una clamorosa idea di scambio destinata a naufragare: niente top player per Conte

In attesa di tornare in campo per la sfida contro il Torino dopo la sosta, l’Inter pensa al clamoroso scambio in vista di gennaio. Il calciomercato invernale riaprirà tra meno di due mesi e la dirigenza meneghina sta per vedere sfumare definitivamente l’approdo del top player: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rifiuto di Allegri | Ribaltone clamoroso

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen lascia l’Italia | Scambio più cash

Calciomercato Inter, scambio top con Barella: sfuma l’affare

Un’idea che potrebbe prendere corpo e sfumare in vista di gennaio. Il Chelsea si fa sotto per Nicolò Barella, tra i migliori nerazzurri in questa prima parte di stagione. Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Interlive.it’, Lampard avrebbe chiesto il talentuoso centrocampista sardo in vista del mercato invernale. Il tecnico del Chelsea è pronto a mettere sul piatto il cartellino di N’Golo Kante. Uno scambio alla pari (entrambi valutati 50 milioni) che difficilmente si concretizzerà.

Per le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nonostante l’enorme stima nutrita da Conte per il top player francese, il tecnico leccese non ha la minima intenzione di rinunciare all’ex Cagliari. Barella, infatti, sta sbocciando con il passare delle settimane diventando una pedina insostituibile nella mediana interista. Ecco dunque che l’ipotesi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sorpasso al Milan per il ‘nuovo de Ligt’ | Le cifre

Situazione in divenire, dunque, con Kante che si allontana dall’Inter in vista di gennaio: Barella non si muove da Milano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, domino di difensori | Juventus e Inter coinvolte!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘bomba’ Inter | “La Juventus ha chiesto Eriksen!”