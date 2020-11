Napoli, la situazione si complica | Deferimento in arrivo

Il Napoli ha subito una punizione pesante per la sfida con la Juventus ma non finisce qui: in arrivo anche il deferimento

Continuano ad esserci le discussioni riguardanti la sfida di Serie A tra Juventus e Napoli, che lo scorso mese di ottobre non si è giocata a causa della mancata partecipazione dei ‘Partenopei’ che non si sono presentati all’Allianz Stadium. Il giudice sportivo ha decretato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione per il Napoli che in seguito ha presentato ricorso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Haaland e Dybala insieme | Maxi scambio

Il presidente della Corte d’ appello della Figc ha respinto il ricorso degli azzurri in modo netto e ora Aurelio De Laurentiis non vuole fermarsi ed è pronto a un nuovo ricorso, questa volta al CONI. I partenopei nonostante tutto sono comunque terzi in classifica con quattordici punti conquistati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tegola per l’allenatore | Affare immediato con Klopp

Napoli, non solo sconfitta e punto di penalizzazione per la gara con la Juventus: c’è il rischio deferimento

Per il Napoli però la punizione potrebbe non limitarsi solo al punto di penalizzazione più la sconfitta a tavolino, ma potrebbe arrivare altro. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, infatti, il procuratore federale Giuseppe Chiné dovrebbe chiudere l’inchiesta per accertare nuove violazioni del protocollo sanitario: per il quotidiano italiano tutto lascia intuire che dovrebbe arrivare il deferimento. Addirittura a ‘Top Calcio 24’ paventano la possibilità che il Napoli possa subire altri punti di penalizzazione!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Arteta lo esclude | Derby Inter-Milan

Il procuratore quindi dovrà valutare se ci sono gli estremi per un processo sportivo o archivierà l’inchiesta, ma la dura sentenza del giudice Sandulli di martedì scorso potrebbe fare la differenza in tal senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Roma, sorpasso dalla Spagna | I dettagli

Calciomercato Juventus, assalto Simeone | I dettagli