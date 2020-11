Calciomercato Milan, sfuma il colpo | Nuovo bomber dalla Serie A

Il Milan sta vivendo un grande momento e continua anche a lavorare sul mercato: addio all’obiettivo, scelta l’alternativa

È un avvio di stagione straordinario per il Milan, che dopo sette giornate continua a restare in vetta alla classifica in Serie A a due punti di distacco dal Sassuolo, che occupa invece la seconda posizione in classifica. I rossoneri stanno continuando a fare bene dopo aver lasciato la scorsa stagione nel migliore dei modi.

In campionato il Milan non prende praticamente dal mese di giugno, mentre in Europa League settimana scorsa è arrivato il brutto ko per 0-3 contro il Lille che comunque al momento non compromette il passaggio ai sedicesimi di finale della competizione.

Calciomercato Milan, ‘no’ di Depay: l’olandese vuole il Barcellona. I rossoneri si fiondano su Milik

L’inizio di stagione convincente dà fiducia al Milan per il futuro, e ora la dirigenza vuole fare sempre di più e inizia a lavorare sul calciomercato per sfruttare delle possibili occasioni in arrivo. Tra queste c’è Memphis Depay per l’attacco, visto che il contratto con il Lione scade nel 2021 e può essere ingaggiato a parametro zero.

Il classe 1994 però è seguito anche dal Barcellona e sembrerebbe più propenso ad accettare la destinazione ‘Blaugrana’. Per questo la dirigenza rossonera potrebbe cambiare obiettivo e avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik, anche lui in scadenza con il Napoli e quindi acquistabile a titolo gratuito.

Milik è stato vicino alla Juventus in passato e ora potrebbe essere seguito da un nuovo club di Serie A: per il polacco dunque può esserci ancora l’Italia nel suo futuro.

