Calciomercato Juventus, futuro Sergio Ramos | Annuncio ‘bomba’!

Arriva l’annuncio sul futuro di Sergio Ramos: il destino del difensore spagnolo sembra già scritto, la Juventus resta vigile

La Juventus è in piena emergenza difensiva e sta provando ad acquistare un top player in quel reparto, per una questione tecnica ma anche carismatica. Sì, perché l’obiettivo numero uno dei bianconeri in difesa è Sergio Ramos, che sta avendo problemi con il Real Madrid per il rinnovo del contratto e infatti il suo futuro sembra già segnato.

Juventus, bomba dalla Spagna: il futuro di Sergio Ramos

In Spagna hanno lanciato una vera e propria bomba: l’emittente ‘El Chiringuito TV‘, molto vicino alle vicende del Real Madrid, ha parlato del futuro di Sergio Ramos. Per il difensore spagnolo, secondo Cristobal Soria, ha l’80% di possibilità di lasciare i Blancos. Una percentuale altissima, considerando che i problemi per il rinnovo persistono.

La Juventus ha da tempo gli occhi su Sergio Ramos, così come il PSG, che tra l’altro ha già un pre-accordo con il capitano del Real Madrid. Ma le possibilità di un suo approdo alla Juve si fanno più alte, dato che il club bianconero non ha nessuna intenzione di mollare la pista.

