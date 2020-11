Calciomercato, domino di difensori | Juventus e Inter coinvolte!

Gli scenari che può presentare il calciomercato sono molteplici: possibile infatti il domino di difensori in cui sono coinvolte Juventus e Inter

Juventus e Inter stanno faticando molto in difesa in quest’inizio di stagione. Entrambi i club sono alla ricerca di elementi in grado di alzare il livello di qualità della squadra. Nello specifico, il club bianconero è molto interessato a Sergio Ramos: l’eventuale trasferimento del difensore spagnolo in Serie A aprirebbe le porte a un vero e proprio domino.

Juventus e Inter, l’addio di Sergio Ramos sblocca Skriniar ma non solo

Come detto in precedenza, la Juventus vuole Sergio Ramos e ha già offerto un triennale al giocatore a 12 milioni di euro a stagione. Un ricco contratto, che induce inevitabilmente il difensore a riflettere sul suo futuro. Nel caso dovesse verificarsi l’addio, il Real Madrid virerebbe forte su Milan Skriniar, alle prese con diversi problemi all’Inter. Il club nerazzurro vuole ricavare almeno 35 milioni di euro dalla sua cessione.

A sua volta, l’Inter proverebbe a prelevare Romero proprio dalla Juventus. Il difensore è attualmente all’Atalanta, in prestito con diritto di riscatto, gioca bene nella difesa a tre ed è un profilo molto giovane. I bergamaschi hanno il diritto di acquisto a 15 milioni di euro, ma i nerazzurri di Milano con 25 milioni convincerebbero la Juve. La decisione di Sergio Ramos farebbe partire un domino clamoroso.

