Calciomercato Juventus, Haaland e Dybala insieme | Maxi scambio

Due giocatori del Real Madrid per arrivare a Dybala: ecco la strategia delle merengues

Futuro sempre più incerto per Paulo Dybala alla Juventus: l’attaccante argentino anche in questa prima parte di stagione sta faticando a imporsi nel gioco di Andrea Pirlo, complice anche un recupero non ancora ottimale dall’ultimo infortunio occorsogli sul finire dello scorso campionato. Per questo motivo i bianconeri vorrebbero provare a cederlo in estate per poter ottenere il massimo risultato dalla sua partenza, con il Real Madrid sempre vigile sul talento dell’albiceleste, che andrebbe a formare una giovane coppia d’attacco con Haaland, altro grande obiettivo per il calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo tecnico e big | Dybala merce di scambio

Calciomercato Juventus, maxi scambio per Dybala

Proprio con le merengues la Juventus potrebbe mettere in piedi uno scambio che porterebbe sotto la Mole un centrocampista e un attaccante: si tratta di Isco, in uscita dal Real Madrid per volontà sia del giocatore che della società, e di Benzema, arrivato quasi sicuramente alla fine del proprio ciclo con la maglia blanca. I due cartellini riuscirebbero a evitare a Florentino Perez l’aggiunta di un conguaglio economico nell’affare, così da accontentare le richieste di Fabio Paratici: d’altronde l’attaccante francese, che a dicembre compirà 33 anni, non rappresenta più un giovanissimo e il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big non rinnova: scambio e cash | Addio Dybala!