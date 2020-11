Calciomercato Juventus, Dybala scartato | Tutto sullo spagnolo

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere incerto in casa Juventus: l’argentino viene messo da parte per puntare sullo spagnolo

In casa Juventus continua a tenere banco il caso Paulo Dybala. L’argentino continua a non trovare abbastanza spazio nell’undici di Andrea Pirlo ed il suo futuro in bianconero continua ad essere in bilico. Nel frattempo la ‘joya’ viene messa da parte anche da un top club sul mercato per puntare su un talento di casa.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid rinuncia a Dybala: si punta tutto su Asensio

Il calciomercato riserva continuamente sorprese e la finestra di gennaio è ormai alle porte. Nella Juventus il caso legato a Paulo Dybala continua ad essere in primo piano, visto che l’argentino al momento non riuscirebbe a trovare lo spazio necessario per esprimere il proprio valore. Sono dunque tanti i club europei che hanno messo gli occhi su di lui, ma uno di questi sembrerebbe pronto a farsi da parte.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Defensa Central’, il Real Madrid non avrebbero bisogno di acquistare Paulo Dybala poiché avrebbero nello stesso ruolo Marco Asensio, calciatore cresciuto nella cantera sul quale il club madrileno vorrebbe puntare forte. Dunque una minaccia in meno per la Juventus, che potrà lavorare per trattenere il calciatore in bianconero.

