Calciomercato Juventus, rottura totale | “Tutte falsità!”

Alaba si separerà dal Bayern Monaco: a gennaio potrà accordarsi gratis con un nuovo club

David Alaba non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco: l’entourage del giocatore ha deciso di non continuare le trattative e di liberare così l’esterno austriaco in estate. Su di lui c’è il forte interesse della Juventus, ma anche Real Madrid e Barcellona hanno messo nel mirino il giocatore, che rappresenterebbe un ottimo innesto per qualsiasi top club europeo.

Calciomercato Juventus, è rottura per l’esterno

A commentare l’attuale situazione, replicando soprattutto alle dichiarazioni del direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamdzic, ci pensato il padre del giocatore, George Alaba: “David è deluso e ferito dalle falsità dette pubblicamente. Non so adesso come andranno le cose, ma è forte e sicuramente gestirà la situazione con tranquillità” ha dichiarato all’agenzia di stampa austriaca ‘APA’. La rottura è oramai abbastanza chiara e a gennaio Alaba potrà accordarsi liberamente con una nuova società, a parametro zero.

