Calciomercato Inter, sirene inglesi per Barella | I dettagli

In casa Inter spunta una nuova minaccia per Nicolò Barella: il club di Premier League sembrerebbe fare sul serio

Il centrocampo è uno dei reparti dell’Inter fino ad oggi non è riuscito a mantenere le aspettative di inizio stagione. Tra questi però c’è Nicolò Barella che continua a mettere in campo prestazioni di grande livello, portando i top club europei a mettere gli occhi su di lui. Dalla Premier League arriva il forte interesse di un club, pronto a fare sul serio per averlo nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, Arsenal su Barella: Arteta lo inserisce tra le priorità

Continuano a crescere ad ogni partita le prestazioni di Nicolò Barella con la maglia dell’Inter. Infatti il centrocampista ex Cagliari è quasi sempre uno dei migliori in campo e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di molti club europei, soprattutto in Premier League.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, il numero 23 interista sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal. L’allenatore dei ‘gunners’, Mikel Arteta, avrebbe inserito il centrocampista addirittura tra le priorità per la prossima stagione. Questo porta dunque la società nerazzurra ad accelerare le pratiche per il rinnovo del contratto, non tanto per la scadenza visto che è datata 2024, quanto per l’ingaggio che ancora non è da top player, cosa che il club inglese potrebbe offrirgli.

