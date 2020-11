Calciomercato Inter, sorpasso al Milan per il ‘nuovo de Ligt’ | Le cifre

Derby di mercato per l’erede di de Ligt: gioca nell’Ajax e va in scadenza nel 2022

Milan e Inter lavorano per il futuro e dopo aver osservato il colpo de Ligt della Juventus vogliono provare a emulare quanto fatto dalla Vecchia Signora pescando in Olanda. Il nuovo talento finito nel mirino delle due società meneghine si chiama Perr Schuurs, difensore centrale classe 1999, già paragonato proprio al difensore bianconero. Il suo contratto con l’Ajax è in scadenza nel 2022 e l’anno prossimo potrebbe diventare decisivo, quando in estate potrebbero arrivare le prime offerte, con l’Inter pronta a sbaragliare la concorrenza. Sullo sfondo anche la Juventus, che potrebbe voler replicare l’affare fatto proprio con de Ligt.

Calciomercato, in Olanda c’è l’erede di de Ligt

L’Ajax non sta valutando la cessione del giocatore, che al momento ha una valutazione di 30 milioni di euro, ma dinanzi a una buona offerta potrebbe lasciarlo andare: il prezzo, inoltre, in questo periodo potrebbe subire una flessione verso il basso, anche a fronte della crisi che ha colpito soprattutto il calciomercato internazionale. L’Inter riuscirebbero così a mettere a segno un colpo di grande prospettiva, inserendo nel proprio organico un difensore che ha fisico e senso della posizione, oltre ad avere in sé tutti gli insegnamenti tipici del calcio dell’Ajax, che ha dimostrato di giocare sempre con grande sicurezza. Per convincere i Lancieri, la proposta sarebbe di 22 milioni di euro più il cartellino del giovane Mulattieri, al momento impegnato nella seconda divisione olandese ed eventualmente pronto per restare in Olanda.

