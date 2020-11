Pessime notizie per il Milan di Pioli che sta per vedere sfumare il gioiello seguito a lungo: cifre e dettagli

Il calciomercato del Milan sta per vedere un’inattesa battuta d’arresto. In vista della prossima sessione estiva, il club di via Aldo Rossi sta per veder sfumare definitivamente uno degli obiettivi degli ultimi mesi: affare fatto, cifre e dettagli.

Calciomercato, Milan beffato: affare in chiusura

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, uno degli obiettivi del Milan sta per accasarsi altrove. I rossoneri, ormai ritiratisi dalla corsa per il forte centrocampista, guarderanno altrove. Dominik Szoboszlai è ad un passo dal Lipsia.

Il giocatore, seguito a lungo anche da Juventus e soprattutto Arsenal, approderà con ogni probabilità in Bundesliga. Affare da 20 milioni di euro, più bonus ed una percentuale in favore del Salisburgo sulla futura rivendita del 20enne ungherese.

Nell’attuale stagione con la maglia del club austriaco, Szoboszlai ha già collezionato 13 presenze con 5 reti e ben 9 assist: il Lipsia è pronto a chiudere l’affare.

