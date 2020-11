Calciomercato Milan e Roma, sorpasso dalla Spagna | I dettagli

Milan e Roma sono state accostante a un grande nome nelle ultime settimane sul calciomercato. In realtà, un importante club spagnolo è pronto a effettuare il soprasso per arrivare al calciatore

Florian Thauvin è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Il motivo è certamente il contratto in scadenza a fine stagione che non ha intenzione di rinnovare con il Marsiglia, ma anche le sue qualità tecniche fanno gola a diversi club. In particolare, Roma e Milan sono molto interessate al calciatore che, però, piace a molti anche in Spagna. Di seguito le ultime novità riportate da Don Balon.

Calciomercato Milan e Roma, occhio al sorpasso

Nelle scorse settimane, secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore francese si sarebbe offerto al Barcellona. L’esplosione di Dembelé con Koeman in panchina ha, però, allontanato i blaugrana. E’ così che il calciatore potrebbe decidere clamorosamente di sbarcare nell’altra grande big spagnola: il Real Madrid. Lì troverebbe anche il connazionale Zidane a esaltarne le qualità e una collocazione tattica potenzialmente ideale nel 4-3-3 dell’allenatore dei Blancos. Sarebbe un’autentica beffa per i club italiani che da tempo sono sull’esterno.

