Calciomercato Milan, colpo in difesa | Il padre apre all’addio

Calciomercato Milan, attenzione al colpo Mustafi in vista di gennaio: il padre del tedesco rivela: “Siamo pronti all’addio”

Da quando è arrivato Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners, la sua esperienza a Londra sembra essere giunta al capolinea. D’altronde, con un contratto prossimo alla scadenza, il futuro di Mustafi resta tutto da scrivere, al punto che il padre del tedesco apre all’ormai annunciato addio: “Non abbiamo ricevuto alcuna proposta di rinnovo – spiega ai microfoni di Sport1 – Il ragazzo ha talento e da svincolati, tutto è possibile”. Apre all’addio, dunque, Mustafi Sr., con il Milan che osserva con attenzione l’ex Sampdoria e Valencia, a caccia com’è di centrali da aggiungere in rosa e per altro a prezzo di saldo. E chissà che già nel corso del prossimo mercato invernale, Mustafi non possa diventare un occasione concreta per gli uomini di Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio stellare in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, retroscena Inter | Super scambio col Bayern: i dettagli