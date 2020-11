Calciomercato Milan, il bomber ha deciso | Sì a gennaio

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per un bomber: possibile l’arrivo a gennaio, Maldini sogna il colpo

Grazie a un super Ibrahimovic, il Milan si trova al momento al comando solitario della classifica. Rossoneri che dopo le prime gare semplicemente super hanno fisiologicamente avuto un piccolo rallentamento, l’obiettivo più che lo scudetto rimane comunque la qualificazione alla prossima Champions League. Ma Pioli, Maldini e tutta la dirigenza sanno che servirà un ricambio reale a Zlatan, per avere maggiori possibilità di rimanere in alto nel prosieguo del campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, top player via a zero | Trovato l’accordo

Calciomercato Milan, ecco Jovic: il serbo vuole lasciare Madrid

Torna d’attualità il nome di Luka Jovic, seguito già in estate. Il serbo, dopo le grandi premesse all’Eintracht Francoforte, non ha confermato il suo talento al Real Madrid, anzi. Problemi fisici e caratteriali lo hanno limitato e adesso Zidane sembra preferirgli Mariano Diaz come prima alternativa a Benzema. Motivo per il quale il giocatore, stando a ‘Defensa Central’, ha deciso di lasciare i Blancos. Chiesto al proprio agente Ramadani un incontro con la società per trovarsi una sistemazione a gennaio e non rischiare di perdere l’Europeo 2021 con la Serbia. Al Milan non sarebbe titolare inamovibile, ma avrebbe sicuramente la possibilità di giocare molto più spesso, alternandosi con gli altri protagonisti dell’attacco. Una soluzione che farebbe felice sia lui che il club rossonero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpaccio in Germania | Intreccio in attacco

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | Scambio in Serie A