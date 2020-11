Calciomercato Juventus, riscatto Morata | L’Atletico punta un big!

Calciomercato Juventus, il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid si fa più difficile: ecco la richiesta dei Colchoneros

Ottimo impatto per Alvaro Morata nella sua seconda avventura alla Juventus. 6 reti in otto gare disputate tra campionato e Champions League, lo spagnolo si sta rivelando un affare per i bianconeri. Pirlo è soddisfatto del contributo del numero 9 e la società lavora già al suo riscatto, per il quale serviranno 45 milioni di euro complessivi oltre ai 10 già versati all’Atletico Madrid per il prestito biennale. Diplomazia già intessuta con i Colchoneros, il discorso però potrebbe inaspettatamente complicarsi per i campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus, l’Atletico all’assalto di Szczesny

Atletico che infatti deve fare fronte al forcing da parte del Psg per Oblak. Francesi che tornano alla carica per il forte portiere sloveno, gli spagnoli a questo punto potrebbero anche decidere di monetizzare in una fase economicamente difficile per tutti i club. Per trovare un sostituto dell’attuare numero uno, la banda di Simeone pensa di rivolgersi proprio alla Juventus, coltivando la sinergia attivata per l’affare Morata. In particolare, la cessione definitiva dello spagnolo verrebbe accordata nel caso in cui Paratici fosse disposto a mettere sul piatto Szczesny, affermatosi definitivamente negli anni in bianconero come portiere di grande livello internazionale. Una richiesta che necessiterà di riflessioni approfondite alla Continassa.

