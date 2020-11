Calciomercato Juventus, ‘scippo’ al Real Madrid | 27 milioni per il gioiellino

Colpo a centrocampo per la Juventus per anticipare e battere il Real Madrid: 27 milioni sul piatto per il gioiellino

Sempre più punto di riferimento al Sassuolo, dove ha dato conferma di tutte le doti da predestinato che si erano soltanto intraviste al Milan. Manuel Locatelli è uno dei maggiori talenti in circolazione del panorama italiano, e non solo. L’avvio di stagione con i neroverdi è stato molto più che positivo, con già 2 gol all’attivo. Ma le impressioni positive sul suo conto sono state ampiamente confermate già nelle due precedenti stagioni in terra emiliana. E così, già da prima della fine dello scorso campionato, per il centrocampista classe 1998 si parla di grandi club come Real Madrid e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo rimandato | Decisione definitiva!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus-Ronaldo | Futuro già scritto: i dettagli

Juventus, colpo Locatelli: assalto a giugno

Ma Locatelli piace, in particolar modo, anche in Serie A, dove c’è la Juventus che deve rifare ordine proprio nel reparto mediano. Il mediano del Sassuolo farebbe proprio al caso giusto e i bianconeri potrebbero avere in mente la strategia per anticipare sul tempo il possibile affondo proprio del Real Madrid. I bianconeri potrebbero bussare a fine stagione alla porta dei neroverdi presentando una convincente offerta per portare in rosa il giovane centrocampista. 27 milioni la cifra giusta, quella adatta a far vacillare la dirigenza del Sassuolo, in buoni rapporti da sempre con i bianconeri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco allora che a giugno la Juventus, sempre attenta a valorizzare i talenti italiani, potrebbe portare a casa il grande colpo per il reparto mediano del campo. L’ex Milan è finito ormai da mesi nei radar dei più grandi club europei: la ‘Vecchia Signora’ proverà a non farsi scappare il colpo per il futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte addio | Il grande ex ha il sostituto

Calciomercato Juventus, il big non rinnova: scambio e cash | Addio Dybala!