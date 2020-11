Calciomercato Inter, niente scambio | Il top club si fa da parte

L’Inter vede saltare il possibile scambio con il top club europeo che decide di rinunciare all’affare e tirarsi indietro

In casa Inter il futuro di Christian Eriksen continua ad essere un incognita. Dopo quasi un anno in nerazzurro il danese non è mai riuscito ad esprimere al meglio il proprio potenziale, mettendo seri dubbi alla società sull’investimento effettuato lo scorso gennaio. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, sul centrocampista c’è da tempo l’interesse del Real Madrid, che lo voleva da quando stava al Tottenham. Con i ‘blancos’ poteva svilupparsi uno scambio con Isco, che nella rosa di Zidane vive una situazione simile. Secondo il sito spagnolo però il Real Madrid avrebbe deciso di tirarsi indietro e rinunciare alla trattativa, poiché Erisken non sarebbe più un obiettivo degli spagnoli. Dunque niente scambio e nuova destinazione da trovare per il danese.

